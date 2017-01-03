Викмайер разгромила Ларссон, Остапенко — Эракович на старте турнира в Окленде

На турнире в Окленде завершились три матча первого круга. Бельгийкадобыла разгромную победу над шведкой Юханной Ларссон — 6:1, 6:2. Поединок продолжался ровно один час, в течение которого Викмайер подала 6 эйсов, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта, не отдав ни одной своей подачи.Также во второй круг пробилась теннисистка из Латвии(7). Она не менее уверенно обыграла новозеландку Марину Эракович (WC) — 6:1, 6:2. Эта встреча длилась 69 минут. На счету Остапенко 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.Мэдисон Бренгл стала ещё одной участницей второго круга, выиграв американское дерби у Джейми Лоб (Q) — 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Бренгл подала 1 эйс и реализовала все 4 брейк-пойнта, которые смогла заработать. Следующей соперницей Мэдисон будет ещё одна её соотечественница Серена Уильямс.