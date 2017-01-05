Надаль: Раонич — один из самых сложных соперников в АТР

Испанец Рафаэль Надаль, разгромивший во втором круге турнира в Брисбене немца Мишу Зверева со счётом 6:1, 6:1, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.
«Я провёл отличный матч. Трудно выделить какие-то негативные моменты, потому что я сделал примерно 30 „виннерсов“ и допустил мало невынужденных ошибок. Я всё делал хорошо, кроме, может быть, процента попадания первой подачи.
Что касается матча с Раоничем, то он один из сложнейших соперников в АТР. Он третья ракетка мира, обладает потрясающей подачей и постоянно прибавляет в игре на задней линии. Если ты хочешь иметь шанс, то в таких матчах нельзя ошибаться. Необходимо сосредоточенно действовать на подаче и искать свои шансы на приёме. Я выйду на корт, зная, что это будет очень трудный матч», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.