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Надаль: Раонич — один из самых сложных соперников в АТР

5 января 2017, четверг. 20:19. Теннис
Испанец Рафаэль Надаль, разгромивший во втором круге турнира в Брисбене немца Мишу Зверева со счётом 6:1, 6:1, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я провёл отличный матч. Трудно выделить какие-то негативные моменты, потому что я сделал примерно 30 „виннерсов“ и допустил мало невынужденных ошибок. Я всё делал хорошо, кроме, может быть, процента попадания первой подачи.

Что касается матча с Раоничем, то он один из сложнейших соперников в АТР. Он третья ракетка мира, обладает потрясающей подачей и постоянно прибавляет в игре на задней линии. Если ты хочешь иметь шанс, то в таких матчах нельзя ошибаться. Необходимо сосредоточенно действовать на подаче и искать свои шансы на приёме. Я выйду на корт, зная, что это будет очень трудный матч», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.
Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
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