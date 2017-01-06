Раонич: полуфинал с Димитровым будет очень сложным

Канадец(1) прокомментировал победу над испанцем(5) в четвертьфинале турнира в Брисбене и поделился мнением о предстоящем полуфинале с болгарином(7).“Я очень хорошо сыграл и сделал много очень хороших действий в этом матче. Я хорошо подавал, что приносило мне шансы на победу. Я диктовал условия, но, возможно, не с самого начала матча.С Димитровым будет сложный матч, он способен на многое, он замечательно играет. Нужно концентрироваться в течение всего матча, играть стабильно, лучше, чем он. Я обычно играю хорошо, лучше, чем сегодня. Надеюсь, продолжу улучшать свою игру с каждым матчем», — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.