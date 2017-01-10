Бушар: я сделала пару уверенных шагов, но всё ещё далека от желаемого

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Сиднее со счётом 6:4, 6:3.
«Каждый раз наши матчи с Доми превращаются в настоящие сражения. Мне нужно было психологически подготовиться к этому. Когда встречаешься с одной из лучших теннисисток мира, то можешь оценить свой уровень.
Я не хочу заглядывать вперёд. Рада, что получила возможность провести здесь ещё один матч, чтобы стать сильнее. На этой неделе я сделала пару уверенных шагов, но всё ещё далека от желаемого. Несмотря на победу, я чувствую, что многое могу делать лучше. Тем не менее я горжусь собой, так как сражалась и смогла выиграть», — цитирует Бушар официальный сайт тура.