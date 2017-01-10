Возняцки: Путинцева играет не так умно, как многие в сотне, но залезает в голову

Датчанка, победившая выступающую за Казахстанво втором круге Сиднея со счётом 6:0, 7:5, оценила игру соперницы.«Она играет не настолько умно, как большая часть теннисисток первой сотни, но она залезает в голову соперниц, воздействует психологически, борясь до последнего за каждый мяч. Это помогает ей выигрывать, потому что соперницы раздражаются, начинают допускать ошибки, у неё получается несколько хороших ударов — и она возвращается в игру и побеждает.Мне было важно сохранять холодную голову. В нужный момент я просто глубоко вдохнула и продолжила играть так, как до того», — приводит слова Возняцки WTA Insider.