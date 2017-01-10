Феррер: я буду начинать каждый сезон до завершения карьеры в Окленде

34-летний испанец, занимающий сейчас 21-ю строчку, пообещал играть в Окленде до конца карьеры. Экс-третий номер мирового рейтинг-листа побеждал на этом турнире в 2007, 2011, 2012 и 2013 годах.«Я рад вернуться на один из своих любимых турниров. Надеюсь, что проведу в туре ещё несколько лет. В любом случае каждый сезон я буду начинать здесь, в Окленде. У меня много хороших воспоминаний об этом турнире. Я был здесь в 2003 году с будущей женой. Мне нравится играть здесь, и, надеюсь, сейчас я сумею добиться хорошего результата», — цитирует Феррера Tennis World USA.