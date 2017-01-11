Румын Карпен пожизненно отстранён за попытку организовать договорной матч

Румынский теннисистпожизненно дисквалифицирован за попытку организации договорного матча, сообщает ВВС.По результатам расследования Tennis Integrity Unit было установлено, что румынский спортсмен в 2013 году предложил другому игроку, имя которого не называется, сыграть с установленным результатом.30-летний Карпен признал свою вину в 2015 году, но наказание стало известно лишь сейчас. За свою карьеру румын не поднимался выше 1088 строчки в рейтинге АТР. Последний официальный матч провёл в августе 2015 года.