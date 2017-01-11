Бертенс обыграла Воскобоеву, Одзаки выбила Шафаржову в Хобарте

Голландка(1) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте. В матче второго круга она обыграла представительницу Казахстана— 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету Бертенс 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Воскобоева подала навылет 1 раз, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта. Следующей соперницей Бертенс будет бельгийка Элисе Мертенс (Q).Также в четвертьфинал пробилась японка(Q), которая во втором круге обыграла чешку— 2:6, 6:3, 7:5. Этот поединок продолжался 2 часа 18 минут. На счету Одзаки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. За выход в полуфинал японка сыграет с румынкой Моникой Никулеску (3).