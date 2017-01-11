Кольшрайбер и Мюллер пробились в четвертьфинал в Сиднее

Немец(5) пробился в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга он обыграл австралийца Джордана Томпсона — 7:5, 6:4.Поединок продолжался 1 час 24 минуты. На счету Кольшрайбера 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта. Томпсон подал навылет 10 раз и использовал 1 брейковый шанс из 4. За выход в полуфинал Филипп сразится с победителем пары Паоло Лоренци (Италия) — Виктор Троицки (Сербия, 3).Ещё одним четвертьфиналистом стал теннисист из Люксембурга(6). Во втором раунде он обыграл австралийца Мэттью Бартона (Q) — 6:1, 3:6, 6:4. Эта встреча длилась 1 час 42 минуты, за которые Мюллер подал 22 эйса, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. За место в полуфинале Жиль сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом (2).