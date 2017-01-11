Конта: не считаю, что кто-то из нас с Касаткиной играл сегодня особенно хорошо

Десятая ракетка мира Йоханна Конта (6) прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее (6:3, 7:5). В полуфинале Конта сыграет с канадкой Эжени Бушар, которой проиграла в прошлом году на Уимблдоне.
«В четвертьфинале с Касаткиной я постаралась сконцентрироваться и не тратить энергию попусту. Условия были одинаково тяжёлыми для нас обеих. Не считаю, что кто-то из нас сыграл сегодня особенно хорошо, – мы просто делали лучшее, что могли. У меня получилось чуть лучше – вот и вся разница.
Я не видела матчей Бушар здесь – не совпадало расписание. Но в прошлом году на Уимблдоне у нас была очень тяжёлая встреча, и думаю, что и здесь будет такая же. Она по-прежнему одна из лучших. В принципе, я знаю, как она играет, но сейчас новый сезон, возможны изменения. Она всегда была опасным игроком», — приводит слова Конты Apia international .