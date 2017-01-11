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Бушар: не хочу быть той, что в 2014-м, стараюсь быть лучше в 2017-м

11 января 2017, среда. 20:55. Теннис
Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Сиднее (6:2, 6:3).

«Для меня это хороший шаг. Я не хочу слишком радоваться после побед или слишком расстраиваться после поражений. Для меня это просто шаг в верном направлении на длинном пути к достижению того, что я хочу. Я горда тем, что обыграла в Сиднее сильных игроков на этом сложном турнире», — приводит слова Бушар официальный сайт турнира .

В полуфинале финалистка Уимблдона-2014 сыграет с первой ракеткой Великобритании Йоханной Контой (6), которую обыграла на Уимблдоне-2016.

«Вспоминая тот матч, могу сказать, что это будет большое сражение. Я тогда выиграла, но это было очень, очень тяжело. Она игрок топ-10 и показывает сейчас свой лучший теннис. Знаю, что она будет агрессивна. Она хорошо бьёт. Я готова к этому и постараюсь показать хороший теннис. Буду просто благодарна за ещё один день в Сиднее.

Я не сравниваю себя нынешнюю с той, что была в 2014 году на Уимблдоне. Это прошлое. Я уже устала думать о 2014-м. Устала отвечать на вопросы о 2014-м. К тому же я не хочу быть такой хорошей, как тогда. Это было уже три года назад, чёрт возьми. Мне нужно быть лучше. Все каждый год прибавляют. Так что тот уровень сейчас уже недостаточно хорош. Я просто стараюсь стать лучше в этом году, в 2017-м», — уверена Бушар.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Йоханна Конта Эжени Бушар
Новости. Теннис
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