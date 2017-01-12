Конта: рада, что завершила победой удачный для Великобритании день

Британка Йоханна Конта, переигравшая в полуфинале турнира в Сиднее канадку Эжени Бушар со счётом 6:2, 6:2, поделилась ожиданиями от финала с полькой Агнешкой Радваньской.
«Я рада, что завершила столь удачный для Великобритании день победой. Я очень рада за Дэна Эванса, который ранее переиграл Тима. Здорово, что я не разочаровала наших болельщиков, а поддержала хорошее настроение.
Что касается финала с Радваньской, то она много лет находится в элите и, конечно, умеет хорошо проводить решающие матчи. Я дважды играла с ней и оба раза проиграла. Постараюсь сыграть в финале лучше и добиться успеха», — приводит слова Конты официальный сайт WТА.