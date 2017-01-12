Мюллер: Троицки не проигрывал в Сиднее уже целую вечность

Люксембуржец, в третий раз подряд вышедший в полуфинал турнира ATP 250 в Сиднее, поделился ожиданиями от грядущего поединка с сербом«Троицки не проигрывал матчей в Сиднее уже целую вечность. Два года назад он победил меня здесь в полуфинале. Безусловно, он отличный игрок — он провёл на высоких позициях уже много лет. Матч будет тяжёлым. Я третий раз подряд вышел в полуфинал Сиднея и хочу на этот раз пройти дальше. Конечно, если я выиграю, то в первую очередь обрадуюсь этому, а не тому, что прерву победную серию Троицки», — приводит слова Мюллера официальный сайт ATP.