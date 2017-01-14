Мюллер: сегодня на корте всё было, как в кино

33-летний люксембуржецпрокомментировал завоевание своего первого титула, которого он добился после пяти проигранных финалов ATP.«Я не ожидал всего этого. Просто не верю в произошедшее. Сегодня всё было, как в кино: Род Лэйвер здесь, на центральном корте, с трофеем для меня, мои дети на трибуне. Я не мог и мечтать о большем. В последние два-три года завоевание титула ATP было, пожалуй, моей главной целью. Я всегда хотел добиться этого, и в прошлом году был очень близок, но проиграл два финала. Тогда я боялся, что так и останусь игроком без титулов, но, к счастью, теперь я завоевал трофей», — цитирует Мюллера официальный сайт ATP.