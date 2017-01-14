Эванс: сегодня был день Мюллера

Британец, проигравший финал Сиднея, который завоевал первый титул с шестой попытки, прокомментировал матч.«Я совершенно не мог приспособиться к его подаче. Вчера я говорил, что он отлично подаёт, и сегодня он это показал.Завоюю ли титул на турнире ATP? В туре очень много хороших игроков, так что это точно будет нелегко. Но буду пытаться, и буду очень рад, если сумею сделать это в ближайшие годы. Если я, как и Мюллер, сделаю это только с шестой попытки — ничего страшного. Ведь главное, что он в конце концов завоевал титул. Сегодня был его день», — приводит слова Эванса официальный сайт ATP.