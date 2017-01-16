Мугуруса стартовала на Australian Open с победы над Эракович

Испанка Гарбинье Мугуруса (7) пробилась во второй круг Australian Open — 2017. На старте турнира она обыграла Марину Эракович из Новой Зеландии — 7:5, 6:4.
Поединок длился 1 час 37 минут. На счету Мугурусы 5 эйсов, 27 виннерсов, 2 двойные и 24 невынужденные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Эракович подала навылет 2 раза, заработала 16 виннерсов, допустила 5 двойных и 34 невынужденные ошибки и использовала 2 брейковых шанса из 7.
Следующей соперницей Мугурусы будет американка Саманта Кроуфорд, которая в первом круге обыграла свою соотечественницу Лорен Дэвис — 4:6, 6:3, 6:0.