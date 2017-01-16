Кузнецов в пяти сетах проиграл Нисикори на старте Australian Open

Россиянин Андрей Кузнецов не смог пробиться во второй круг Australian Open — 2017. В матче первого раунда он уступил японцу Кею Нисикори (5) — 7:5, 1:6, 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.
Поединок продолжался 3 часа 34 минуты. На счету Нисикори 11 эйсов, 53 виннерса, 52 невынужденные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12. Кузнецов подал навылет 5 раз, заработал 35 виннерсов, допустил 4 двойные и 64 невынужденные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Нисикори сыграет с французом Жереми Шарди.