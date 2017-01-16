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Кузнецов в пяти сетах проиграл Нисикори на старте Australian Open

16 января 2017, понедельник. 06:53. Теннис
Россиянин Андрей Кузнецов не смог пробиться во второй круг Australian Open — 2017. В матче первого раунда он уступил японцу Кею Нисикори (5) — 7:5, 1:6, 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.

Поединок продолжался 3 часа 34 минуты. На счету Нисикори 11 эйсов, 53 виннерса, 52 невынужденные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 12. Кузнецов подал навылет 5 раз, заработал 35 виннерсов, допустил 4 двойные и 64 невынужденные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Нисикори сыграет с французом Жереми Шарди.
Australian Open 2017 . 1-й круг
16 января 2017 года, понедельник. 03:00 МСК
Андрей
Кузнецов
Кей
Нисикори
7:5 1:6 4:6 7:6 2:6

Australian Open 2017 . 1-й круг
16 января 2017 года, понедельник. 05:15 МСК
Бернард
Томич
Томас
Беллуччи
6:2 6:1 6:4

Australian Open 2017 . 1-й круг
16 января 2017 года, понедельник. 03:15 МСК
Виктор
Эстрелья-Бургос
Аляж
Бедене
7:6 7:5 0:6 6:3

Australian Open 2017 . 1-й круг
16 января 2017 года, понедельник. 03:10 МСК
Алекс
де Минор
Геральд
Мельцер
5:7 6:3 2:6 7:6 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Кузнецов Кей Нисикори Australian Open
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