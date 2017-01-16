Чакветадзе: Хачанову тоже достался сеяный соперник, но всё-таки не Маррей

Известная в недавнем прошлом российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала выход во второй круг Australian Open молодых российских спортсменов Андрея Рублёва и Карена Хачанова.
«Нынешний Australian Open для обоих стал первым в карьере и вторым турниром «Большого шлема» в основной сетке вообще. Тот факт, что ребята прошли стартовый раунд, встречаясь с не самыми сильными, но и далеко не самыми слабыми соперниками — повод порадоваться. Лу Яньсюнь и Адриан Маннарино — теннисисты среднего уровня, достаточно опытные. Звёзд с неба никогда не хватали, но крепко держатся в топ-100, что говорит о многом. При этом Рублёв уверенно справился с представителем Тайваня, а Хачанов обыграл француза, показав временами зрелый, очень качественный теннис.
Дальше придётся сложнее, особенно Андрею, которому предстоит встреча с Энди Марреем. Ничего страшного в этом не вижу — шанс поиграть с первой ракеткой мира выпадает не часто, а научиться в таком матче можно очень многому. Если ты рвёшься к вершине, рано или поздно столкнёшься с лидерами мирового рейтинга. И даже если на первый раз проиграешь, получишь неоценимый опыт. В том числе понимание, что именно надо улучшить и реально ли это улучшить в своей игре, чтобы в следующий раз победить. Да и вряд ли Энди ждёт лёгкая прогулка — он сам уже об этом сказал. Рублёв наверняка постарается шотландца чем-то неприятно удивить.
Карену тоже достался сеяный соперник, но всё-таки не Маррей. Если бы Джек Сок не начал сезон с победы на турнире в Окланде, я бы сказала, что шансы в их матче с Хачановым равны. Но так-то понятно, что американец находится в хорошей форме и, кроме того, сейчас очень уверен в себе. В Штатах давно ждут от него серьёзного прорыва, но по мне Джек всё равно игрок уровня чуть выше среднего. При должном настрое и малом количестве ошибок Карен вполне может его победить, чего ему и желаем», — приводит слова Чакветадзе «Советский спорт».