Свитолина: рада, что смогла победить в День рождения мамы

11-я сеяная украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии над Галиной Воскобоевой из Казахстана (6:0, 6:2).
«Матч получился очень хороший с моей стороны, я играла достаточно агрессивно и быстро реагировала на ее удары. Очень рада, что смогла победить, потому что сегодня у моей мамы День рождения, и вот получился такой подарок для нее.
Погода? Очень жарко, поэтому все стараются меньше находиться на солнце, ведь можно перегреться. К тому же еще и нервы присутствуют, поэтому все может закончиться печально. Но такие условия для всех одинаковые, так что я не сильно об этом задумываюсь», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».