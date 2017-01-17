Макарова обыграла Александрову в 3 сетах в первом раунде Australian Open

В первом круге Australian Open, который проходит в Мельбурне, состоялась дуэль двух россиянок — Екатерины Макаровой и Екатерины Александровой.
Победу одержала Макарова, которая обыграла свою тёзку со счётом 6:0, 4:6, 6:1. За матч она сделала 9 эйсов, допустила 2 ошибки при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов. Александрова 10 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и взяла 1 подачу соперницы.
В других матчах француженка Каролин Гарсия выиграла у украинки Катерины Бонадаренко, британка Йоханна Конта нанесла поражение бельгийке Кирстен Флипкенс, представительница Венгрии Тимя Бабош уступила американке Николь Гиббз, а ещё одна представительница США Ирина Фалькони выиграла у у китаянки Хань Синьюнь.