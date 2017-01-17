Цибулкова и Путинцева вышли во второй круг Australian Open

Словачка(6) вышла во второй круг Australian Open — 2017. В первом раунде она одолела чешку Денису Аллертову — 7:5, 6:2.Поединок длился 1 час 41 минуту. На счету Цибулковой 1 эйс, 14 виннерсов, 4 двойные и 15 невынужденных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов. Аллертова подала навылет 2 раза, заработала 28 виннерсов, совершила 9 двойных и 47 невынужденных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. Следующей соперницей Доминики будет теннисистка из Тайваня Се Шувэй.Также во второй круг пробилась представительница Казахстана(31). На старте турнира она обыграла испанку Лару Арруабарену на двух тай-брейках — 7:6 (9:7), 7:5 (12:10).