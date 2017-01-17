Медведев проиграл Эскобедо в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться во второй круг дебютного для себя турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии, проиграв американцу Эрнесто Эскобедо (Q) со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 1:6. 20-летний уроженец Москвы 12 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Эрнесто 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
«Чемпионат» провел прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Эскобедо на Australian Open
За выход в третий круг Эскобедо поспорит с испанцем Давидом Феррером (21).