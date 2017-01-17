Чакветадзе: думаю, Кузнецова далеко пройдёт на Australian Open—2017

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе подвела итоги первого круга Australian Open—2017.
«В трансляциях телеканала «Евроспорт», где я комментировала матчи первого круга Australian Open, первый игровой день получился более богатым на сенсации. Например, Симона Халеп неожиданно проиграла американке Роджерс, а Стэн Вавринка провёл любопытный матч с Клижаном. Сегодня не было таких ярких игр. В первый день выбыло много сеяных спортсменов. Очень неожиданно выпала Касаткина. Она не являлась фаворитом всего турнира, но неприятно терять нашу юную звёздочку. Я соглашусь со многими экспертами по поводу хорошей физической формы Дарьи, но с сеткой ей не повезло. Возможно, многие подзабыли, как может играть Пэн Шуай, насколько она бывает опасна.
На данный момент основная фаворитка в нашей команде — Светлана Кузнецова. Она хорошо начала, у неё хорошая сетка. Думаю, она пройдёт далеко. Приятно удивила Наталья Вихлянцева. Будем надеяться, что в следующем круге докажет, что не просто так прошла дальше. Хорошую форуму показал Карен Хачанов, у него неплохие шансы.
Я бы не стала говорить, что причиной неудач некоторых спортсменов стала погода или другие факторы. Физическая форма у всех разная. Хотелось бы в команде иметь лидера, за которым тянулись бы все. Это дало бы толчок для развития тенниса», – сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.