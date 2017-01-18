Павлюченкова разгромила Вихлянцеву и сыграет со Свитолиной на Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова (24) пробилась в третий круг Australian Open — 2017, разгромив во втором раунде свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву (Q). Поединок длился 1 час 17 минут и закончился со счётом 6:2, 6:2 в пользу 24-й сеяной.
На счету Павлюченковой 5 эйсов, 30 виннерсов, 3 двойные и 13 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Вихлянцева заработала 17 виннерсов, допустила 2 двойные и 24 невынужденные ошибки и использовала 1 брейковый шанс из 6.
Следующей соперницей Павлюченковой будет украинка Элина Свитолина (11). В матче второго круга она уверенно обыграла американку Джулию Боузрап (Q) — 6:4, 6:1.