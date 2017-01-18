Макарова и Веснина победили на старте Australian Open в парном разряде

Российский дуэт Екатерина Макарова/Елена Веснина (3) успешно стартовал на Australian Open — 2017 в парном разряде. В матче первого круга россиянки обыграли японок Сюко Аойаму и Макото Ниномийю — 6:4, 5:7, 6:2.
Поединок продолжался 2 часа 14 минут. На счету россиянок 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Японки на двоих совершили 10 двойных ошибок и использовали 5 брейковых шансов из 6.
Следующими соперницами россиянок будут победительницы противостояния Лизель Хубер/Мария Санчес (США) — Мэдисон Бренгл (США)/Арина Родионова (Австралия).