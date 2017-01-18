Кузнецова отдала всего 3 гейма Форлис во втором раунде Australian Open

Россиянка Светлана Кузнецова (8) одержала уверенную победу во втором круге Australian Open — 2017 над австралийской теннисисткой Джейми Форлис (WC). Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Кузнецовой.
Поединок продолжался 1 час 23 минуты. На счету россиянки 1 эйс, 20 виннеров, 5 двойных и 24 невынужденные ошибки, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Австралийка заработала 16 виннеров, допустила 6 двойных и 31 невынужденную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. Следующей соперницей Кузнецовой будет победительница пары Юлия Гёргес (Германия) — Елена Янкович (Сербия).
Также в третий круг турнира вышла американка Элисон Риске, обыгравшая китаянку Чжан Шуай (20). В другом американо-китайском противостоянии Варвара Лепченко уступила Дуань Инъин.