Хэггерти: теннис примет Шарапову после завершения дисквалификации

Президент Международной теннисной федерации Дэвид Хэггерти уверен, что теннисный мир примет россиянку Марию Шарапову, которая вернётся на корт в официальном матче 26 апреля на турнире в Штутгарте. Именно в этот день заканчивается дисквалификация теннисистки за употребление запрещённого препарата мельдония.
«Шарапова была дисквалифицирована, но возвращается в апреле. Теннис примет её. Это показывает, что все спортсмены чистые, а если возникают проблемы, то они отбывают дисквалификацию, и мы приветствуем их возвращение», — цитирует Хэггерти New Zealand Herald.