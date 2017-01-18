Кирьос: странно, что зрители освистали меня после счёта 8:10 в пятом сете

Австралиец Ник Кирьос поделился разочарованием от поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии от итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:1, 7:6 (7:1), 4:6, 2:6, 8:10.
«Конечно, я разочарован, но это был весёлый матч. Андреас отличный парень, он заслужил победу. Матч мог бы сложиться и так, как он сложился, и иначе. Так что я не буду посыпать голову пеплом. Я не очень доволен тем, что меня освистали. Конечно, странно, что я проиграл со счётом 8:10 в пятой партии, оставил на корте все силы и при этом был освистан. Это не лучшее чувство.
Макинрой сказал, что я в конце матча не старался? Моё тело было в плохом состоянии, всё болело. Я не сержусь на Джона, у него была отличная карьера», — приводит слова Кирьоса официальный сайт Australian Open.