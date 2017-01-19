Конта легко справилась с Осакой во втором круге Australian Open

Британка Йоханна Конта пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. В матче второго раунда Йоханна нанесла поражение японке Наоми Осаке со счётом 6:4, 6:2.
За матч, который продолжался 1 час 9 минут, Конта сделала 9 эйсов, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. Осака 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не взяла ни одной подачи соперницы.
В параллельном матче латвийка Елена Остапенко нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 6:3, 6:1.