Гаске, Карреньо-Буста и Кольшрайбер вышли в третий круг Australian Open — 2017

Француз Ришар Гаске (18), испанец Пабло Карреньо-Буста (30) и немец Филипп Кольшрайбер (32) пробились в третий круг Australian Open. Во втором раунде Гаске встречался с аргентинцем Карлосом Берлоком и отдал ему всего 3 гейма, победив — 6:1, 6:1, 6:1. Поединок продолжался 1 час 45 минут, за которые Гаске подал навылет 2 раза, заработал 22 виннера, совершил 5 двойных и 18 невынужденных ошибок, а также реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Следующим соперником француза будет победитель пары Григор Димитров (Болгария, 15) — Чхун Хён (Южная Корея).
Карреньо-Буста встречался с британцем Кайлом Эдмундом и также победил весьма уверенно — 6:2, 6:4, 6:2. Эта встреча длилась 1 час 46 минут. На счету Карреньо-Бусты 7 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. За выход в четвёртый круг испанец сыграет с победителем пары Денис Истомин (Узбекистан, WC) — Новак Джокович (Сербия, 2).
Кольшрайбер на стадии второго круга обыграл американца Дональда Янга — 7:5, 6:3, 6:0. За 1 час 51 минуту, на протяжении которых длился матч, Кольшрайбер подал 3 эйса, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов. Соперником немца по третьему кругу будет победитель противостояния Гаэль Монфис (Франция, 6) — Александр Долгополов (Украина).