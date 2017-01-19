Цибулкова вышла в третий круг Australian Open и сыграет с Макаровой

Словачка Доминика Цибулкова (6) стала участницей третьего круга Australian Open — 2017. Во втором раунде она победила представительницу Тайваня Се Шувэй — 6:4, 7:6 (10:8).
Поединок продолжался 1 час 43 минуты. На счету Цибулковой 1 эйс, 28 виннеров, 3 двойные и 29 невынужденных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Се Шувэй подала навылет 1 раз, заработала 30 виннеров, совершила 29 невынужденных ошибок и выиграла 3 гейма на подаче соперницы. За выход в четвёртый круг турнира Цибулкова сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой (30).
Также в третий круг Australian Open пробились датчанка Каролина Возняцки (17), которая обыграла хорватку Донну Векич, и француженка Каролин Гарсия (21), победившая свою соотечественницу Осеан Доден — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.