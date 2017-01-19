Димитров сыграет с Гаске, Феррер — с Баутистой-Агутом в третьем круге AO-2017

Болгарин Григор Димитров (15) вышел в третий раунд Australian Open — 2017, обыграв представителя Южной Кореи Чхун Хёна. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Димитрова.
Поединок длился 1 час 36 минут. На счету Димитрова 12 эйсов, 41 виннер, 4 двойные и 43 невынужденные ошибки, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Чхун Хён подал навылет 7 раз, заработал 38 виннеров, совершил 4 двойные и 38 невынужденных ошибок и использовал 5 брейковых шансов из 15. За выход в 1/8 финала Димитров сразится с французом Ришаром Гаске (18).
Ещё одним участником третьего круга стал испанец Давид Феррер (21). Во втором раунде он обыграл американца Эрнесто Эскобедо (Q) — 2:6, 6:4, 6:4, 6:2. Этот поединок продолжался 2 часа 46 минут. На счету испанца 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Следующим соперником Феррера будет его соотечественник Роберто Баутиста-Агут (13).