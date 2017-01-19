Раонич обыграл Мюллера во втором круге Australian Open и сыграет с Симоном

Канадец Милош Раонич (3) вышел в третий круг Australian Open — 2017. Во втором раунде он в трёх сетах одолел теннисиста из Люксембурга Жиля Мюллера — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Поединок продолжался 1 час 59 минут. На счету Раонича 21 эйс, 56 виннеров, 3 двойные и 15 невынужденных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Мюллер подал навылет 7 раз, заработал 30 виннеров, совершил 1 двойную и 17 невынужденных ошибок и упустил 4 брейк-пойнта.
За выход в четвёртый круг Раонич сыграет с французом Жилем Симоном (25).