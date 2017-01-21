Макарова победила Цибулкову и вышла в 1/8 финала Australian Open — 2017

Россиянка Екатерина Макарова (30) вышла в 1/8 финала Australian Open — 2017. В матче третьего круга она обыграла словачку Доминику Цибулкову (6) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Отметим, что во второй партии Макарова вела со счётом 4:0, но позволила сопернице выиграть 5 геймов подряд, а затем взять партию на тай-брейке.
Поединок продолжался 2 часа 53 минуты. На счету Макаровой 5 эйсов, 35 виннеров, 4 двойные и 43 невынужденные ошибки, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Цибулкова заработала 30 виннеров, совершила 4 двойные и 53 невынужденные ошибки и использовала 4 брейковых шанса из 15. Следующей соперницей Макаровой будет победительница противостояния Каролина Возняцки (Дания, 17) — Йоханна Конта (Великобритания, 9).
Также в четвёртый круг турнира пробилась хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которая победила греческую теннисистку Марию Саккари — 3:6, 6:2, 6:3.