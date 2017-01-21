Азаренко: хочу вернуться летом. Надеюсь, буду готова выступить на US Open

Белорускарассказала о своём самочувствии и поделилась планами по возвращению в теннис.«Я очень соскучилась по своим болельщикам и жду встречи с ними на корте. Пока желаю вам всем хорошего Australian Open — на данный момент турнир получается отличным. У меня всё хорошо. Я испытываю новые, непривычные эмоции и очень счастлива. Мой малыш растёт, он хорошо спит, и всё замечательно.Честно говоря, никакая усталость после тренировок и матчей не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Я выматываюсь настолько, что сил совершенно не остаётся. Играть в теннис куда проще.Перед Australian Open я почти не следила за теннисом, но в Мельбурне стараюсь смотреть как можно больше матчей. Например, я посмотрела почти весь матч. Я до последнего ожидала, что Новак отыграется, но Денис играл очень здорово. Было похоже, что под давлением он чувствовал себя даже лучше. Он точно заслужил эту победу.Мне уже хочется взять в руки ракетку и выйти на корт, бить по мячу. Пока я смирилась с тем, что сейчас не играю, но хочу вернуться как можно скорее. Я действительно большой фанат тенниса, так что пока с удовольствием смотрю матчи, но хочу играть.Я хотела бы вернуться летом. Надеюсь, что буду готова к выступлению на US Open. Может быть, чуть раньше. При этом я хочу быть уверена, что готова вернуться — как физически, так и психологически. Надеюсь, я успею к концу лета», — сказала Азаренко в интервью Tennis Channel.