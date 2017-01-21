Димитров уверенно обыграл Гаске и встретится с Истоминым

Болгарин Григор Димитров (15) уверенно победил француза Ришара Гаске (18) в третьем круге Australian Open. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
На счету Григора 11 эйсов, 4 двойные ошибки, 48 ударов навылет, 26 невынужденных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Ришар выполнил 3 подачи навылет, допустил 4 двойные, совершил 20 «виннерсов» и 23 невынужденные ошибки, а также использовал 1 брейк-пойнт из 7.
За выход в четвертьфинал Димитров сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.