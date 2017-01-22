Маррей проиграл 50-й ракетке мира М. Звереву в 4-м круге Australian Open

Британец Энди Маррей (1) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии проиграл немцу Мише Звереву со счётом 5:7, 7:5, 2:6, 4:6. 29-летний уроженец Москвы, занимающий 50-е место в рейтинге АТР, за 3 часа 33 минуты сделал 7 эйсов, 2 двойные ошибки, 52 «виннерса» и 26 невынужденных ошибок. Кроме того он реализовал 8 брейк-пойнтов из 17. Маррей 10 раз подал навылет при 6 двойных, активно выиграл 71 розыгрыш при 28 собственных неточностях и сделал 5 брейков.
В четвертьфинале Миша сыграет либо со швейцарцем Роджером Федерером (17), либо с японцем Кеем Нисикори.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — М. Зверев на Открытом чемпионате Австралии.