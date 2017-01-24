Корретха: кажется, что Федереру всё даётся очень легко

Экс-вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха оценил игру своего соотечественника Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на текущем Открытом чемпионате Австралии.
«Замечательно видеть Федерера снова в игре. Кажется, что всё даётся ему очень легко. То, как он играет, — просто потрясающе, он делает невероятные вещи с видимой лёгкостью.
Что касается Надаля, то он возвращается к своему лучшему уровню. Отдых в конце прошлого сезона пошёл ему на пользу, он вновь здорово двигается по корту и достаёт невероятные мячи. Теперь он стал агрессивнее подавать и бить глубже, создавая проблемы соперникам», — приводит слова Корретхи Marca.