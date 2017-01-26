Серена Уильямс вышла в финал Australian Open, где сыграет со своей сестрой Винус

Американка Серена Уильямс (2) вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, отдав всего три гейма хорватке Мирьяне Лучич-Барони — 6:2, 6:1. Матч продолжался 50 минут. Вторая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 14 очков и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету Мирьяны 3 эйса, 10 виннеров и 23 неточности.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Лучич-Барони — С. Уильямс на Australian Open.
В финале Серена сыграет со своей сестрой Винус (13)