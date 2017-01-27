Рублёв вышел в полуфинал челленджера в Ренне

Российский теннисиствышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Ренне (Франция). В четвертьфинальном матче 19-летний россиянин, занимающий 152-е место в рейтинге АТР, в трёх сетах обыграл 148-ю ракетку мира, 18-летнего южнокорейцасо счётом 6:4, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянин 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету корейца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.За выход в финал турнира Рублёв сыграет с 29-летним словенцем, занимающим 192-е место в рейтинге АТР.