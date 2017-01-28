Макарова и Веснина сыграют между собой в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилась жеребьёвка одиночного разряда турнира WТА, который пройдёт с 30 января по 5 февраля. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (5) сыграют между собой в первом круге. Россиянка Светлана Кузнецова (3) во втором круге сыграет либо со своей соотечественницей Анной Калинской (WC), либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.
Дарья Касаткина (8) начнёт турнир матчем со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Наталья Вихлянцева (WC) сыграет с представительницей Казахстана Ярославой Шведовой.
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Санкт-Петербурге.