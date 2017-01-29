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На турнире в Санкт-Петербурге в первый день сыграют Калинская и Вихлянцева

29 января 2017, воскресенье. 19:31. Теннис
Стало известно расписание первого дня основной части турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Помимо четырёх матчей финального раунда квалификации состоятся три поединка в рамках основной сетки. Все они пройдут на главном корте — «СИБУР Арене». После матча Кирстен Флипкенс и Донны Векич в квалификации, поставленного первым запуском, на «СИБУР Арене» появятся получившая «уайлд-кард» россиянка Анна Калинская и австралийка Дарья Гаврилова. Этот поединок начнётся не раньше часа дня по московскому времени.

В третьем запуске, не раньше трёх часов дня, сыграют голландка Кики Бертенс (7) и немка Анника Бек. В последнем, четвёртом, запуске — россиянка Наталья Вихлянцева (WC) против выступающей за Казахстан Ярославы Шведовой. Этот матч стартует не ранее пяти часов дня.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анна Калинская Дарья Гаврилова Наталья Вихлянцева Ярослава Шведова St. Petersburg Ladies Trophy
Новости. Теннис
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