На турнире в Санкт-Петербурге в первый день сыграют Калинская и Вихлянцева

Стало известно расписание первого дня основной части турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Помимо четырёх матчей финального раунда квалификации состоятся три поединка в рамках основной сетки. Все они пройдут на главном корте — «СИБУР Арене». После матча Кирстен Флипкенс и Донны Векич в квалификации, поставленного первым запуском, на «СИБУР Арене» появятся получившая «уайлд-кард» россиянка Анна Калинская и австралийка Дарья Гаврилова. Этот поединок начнётся не раньше часа дня по московскому времени.
В третьем запуске, не раньше трёх часов дня, сыграют голландка Кики Бертенс (7) и немка Анника Бек. В последнем, четвёртом, запуске — россиянка Наталья Вихлянцева (WC) против выступающей за Казахстан Ярославы Шведовой. Этот матч стартует не ранее пяти часов дня.