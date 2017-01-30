С. Уильямс возглавила чемпионскую гонку WTA, Павлюченкова — восьмая

В новой версии чемпионской гонки WTA от 30 января первую строчку заняла победительница Открытого чемпионата Австралии — 2017 американка Серена Уильямс. Её сестра Винус поднялась на вторую позицию. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на восьмой строчке.
Чемпионская гонка WТА. 30 января
1 (9999). Серена Уильямс (США) — 2030.
2 (136). Винус Уильямс (США) — 1330.
3 (1). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010.
4 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 900.
5 (82). Коко Вандевеге (США) — 835.
6 (97). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823.
7 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 615.
8 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 531.
9 (9). Барбора Стрыцова (Чехия) — 485.
10 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 435.
…
12 (23). Светлана Кузнецова (Россия) — 395.
28 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 257.
31 (570). Екатерина Макарова (Россия) — 242.
34 (10). Евгения Родина (Россия) — 230.
41 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 181.
46 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 165.
52 (113). Анна Блинкова (Россия) — 146.
56 (570). Елена Веснина (Россия) — 132.
96 (57). Виталия Дьяченко (Россия) — 77.