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Петкович: в отношении турнира в Санкт-Петербурге у меня самые большие амбиции

31 января 2017, вторник. 15:43. Теннис
Немка Андреа Петкович, обыгравшая в первом круге турнира в Санкт-Петербурге румынку Ирину Бегу со счётом 6:1, 7:5, рассказала, почему не смогла реализовать подачу на матч при счёте 5:4.

«Я не знаю. Я хотела бы сказать, что мне не повезло, но на самом деле я, наверное, стала играть слишком пассивно, плюс парочка мячей у меня не сложились. Но самое главное, что я в итоге хорошо сделала свою работу.
Действительно, я очень рада, что выиграла в этом матче и прошла до этого через три раунда квалификации. Я немножко устала, но, с другой стороны, иногда хорошо играть квалификацию – ты набираешь форму.

Так что у меня самые большие амбиции в отношении этого турнира. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге. Я наслаждаюсь каждым мгновением, проведённым здесь, на этом турнире», — передаёт слова Петкович корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андреа Петкович Ирина Бегу St. Petersburg Ladies Trophy
Новости. Теннис
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