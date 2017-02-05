Троицки: Кузнецов и Кравчук играли здорово и были очень мотивированы

Серб Виктор Троицки после победы вместе с Ненадом Зимоничем в парной встрече матча 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса над россиянами Андреем Кузнецовым и Константином Кравчуком со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4 признался, что успех дался его команде нелегко.
«Мы ожидали трудного матча с Россией, потому что Кубок Дэвиса — непредсказуемый турнир, и часто ситуация складывается не так, как предполагалось. Главное, что мы сохранили самообладание и выиграли матч, который принёс нам решающее очко. Российские теннисисты играли здорово и были очень мотивированы, ведь для них поражение означало неудачу во всей встрече.
Я очень рад, что мы решили задачу за два дня. Теперь мы с нетерпением ждём четвертьфинала», — приводит слова Троицки официальный сайт турнира.