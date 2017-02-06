Кафельников поддержал Шаповалова: все мы совершали глупости в течение карьеры

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников вступился за канадского теннисиста Дениса Шаповалова, который в матче Кубка Дэвиса с британцем Кайлом Эдмундом нанёс серьёзную травму арбитру Арно Габа. Первые два сета решающего матча противостояния Канада — Великобритания закончились в пользу Эдмунда — 6:3, 6:4. В третьей партии при счёте 1:1 по геймам Кайл сделал брейк на подаче соперника. Шаповалов на эмоциях ударил ракеткой по мячу и попал Габа в глаз. После оказания первой помощи арбитр объявил, что Канаде присуждено техническое поражение.
«Пожалуйста, не будьте строги с ребёнком! Все мы совершали глупости на корте в течение своей карьеры. Он будет получать уроки и вскоре станет одним из лучших», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».
Видео момента, когда Шаповалов попадает мячом в лицо арбитру, можно посмотреть здесь.