ITF сделала официальное заявление по инциденту с участием Шаповалова в матче КД

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала официальное заявление по поводу инцидента, произошедшего в пятом матче Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании. Первые два сета решающего матча противостояния, в котором встречалисьи Кайл Эдмунд, завершились в пользу британца — 6:3, 6:4. В третьей партии при счёте 1:1 по геймам Кайл сделал брейк на подаче соперника. Шаповалов на эмоциях ударил ракеткой по мячу и попал главному судье матча Арно Габа в глаз. После оказания первой помощи арбитр объявил, что Канаде присуждено техническое поражение.«После проигрыша своей подачи в третьем сете Денис Шаповалов сильно ударил по мячу и неумышленно попал судье на вышке Арно Габа в левый глаз, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь. Супервайзер турнира Брайан Эрли, который был свидетелем инцидента, незамедлительно присудил Шаповалову техническое поражение за неспортивное поведение. Однако было очевидно, что мистер Шаповалов не хотел нанести травму судье. Игрок разыскал мистера Габа в судейской комнате и принёс свои извинения. Мистер Габа получил кровоподтёк и отёк левого глаза. Он отправился в госпиталь для получения более точного диагноза», — сообщается в заявлении ITF.