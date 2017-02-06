Веснина стала 15-й ракеткой мира, Вихлянцева впервые вошла в топ-100

В обновлённом рейтинге WТА от 6 февраля россиянка Елена Веснина поднялась на 15-ю строчку. Её соотечественница Наталья Вихлянцева впервые в карьере вошла в топ-100 и расположилась на 89-й позиции.
Рейтинг WTA. 6 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7115.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915.
9 (9). Мэдисон Кис (США) — 3897.
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.
…
15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2455.
23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2040.
28 (27). Дарья Касаткина (Россия) — 1580.
39 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1377.
87 (83). Евгения Родина (Россия) — 756.
89 (115). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748.
97 (96). Ирина Хромачёва (Россия) — 680.