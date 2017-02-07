Надаль сыграет на турнире в Лондоне в июне 2017 года

14-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в турнире в Лондоне, который пройдёт с 19 по 25 июня, сообщает официальный сайт тура. Уроженец Манакора завоевал титул на этих соревнованиях в 2008 году.
«Я буду очень рад вернуться на турнир в Лондоне в июне. У меня остались прекрасные воспоминания о завоевании титула в 2008 году. Организаторы и местные болельщики просто невероятны. Участие в этом турнире — лучшая подготовка к Уимблдону», — сказал Надаль.
Ранее сообщалось, что британец Энди Маррей по договору с LTA будет выступать на турнире в Лондоне до конца карьеры.