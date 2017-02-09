Суарес-Наварро не сможет защитить титул в Дохе из-за травмы

Испанка Карла Суарес-Наварро не сможет сыграть в Дохе, где является действующей чемпионкой. Об этом сообщила журналистка Sport360.
«Я пишу, чтобы сообщить, что не смогу защищать свой титул в Дохе. Как вы, возможно, знаете, я пытаюсь восстановиться от травмы правого плеча, которую получила в начале предсезонной подготовки.
После вынужденного отказа от выступления за сборную Испании в первом раунде Кубка Федерации, который пройдёт в эти выходные в Остраве, я настраивалась на следующий турнир, Доху — но мои врачи посоветовали мне ещё отдохнуть.
Мне очень грустно, потому что я хотела вернуться в Доху в этом сезоне. На сегодня это мой главный титул, и я была в предвкушении защиты своей короны.
К сожалению, такое случается, и это нужно принять. Я продолжу ежедневную работу и постараюсь вернуться на корт полностью здоровой, с максимальными амбициями.
Мне приятно получать все сообщения с приятными пожеланиями, которые вы мне пишете. Это очень много значит для меня», — написала Суарес-Наварро.